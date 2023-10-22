В США жестоко убили женщину-раввина
Накануне женщина-раввин Саманта Уолл, религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, была жестоко убита в субботу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Как говорится в полицейской сводке, тело нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к порогу ее дома.
Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в своих социальных сетях написала, что находится «в ужасе, шоке и горе» от этой новости.
Саманта Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, ей было 40 лет. Она пыталась наладить связь между мусульманской и еврейской общинами и работала в аппарате члена Конгресса США от Демократической партии Элиссы Слоткин. Последняя в своих социальных сетях написала, что Уолл посвятила свою жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, к этому была сведена вся ее деятельность в политике и еврейской общине.
Издание напоминает, что власти США неоднократно напоминали гражданам о возросших рисках антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта.
Ранее в штате Иллинойс пожилой местный житель напал на мусульман, снимающих у него квартиру, убив мальчика и ранив его мать. Полиция предполагает, что он был под впечатлением от новостей из Израиля.