В США жестоко убили женщину-раввина

Накануне женщина-раввин Саманта Уолл, религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, была жестоко убита в субботу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Как говорится в полицейской сводке, тело нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к порогу ее дома.

Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель в своих социальных сетях написала, что находится «в ужасе, шоке и горе» от этой новости.

Саманта Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, ей было 40 лет. Она пыталась наладить связь между мусульманской и еврейской общинами и работала в аппарате члена Конгресса США от Демократической партии Элиссы Слоткин. Последняя в своих социальных сетях написала, что Уолл посвятила свою жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, к этому была сведена вся ее деятельность в политике и еврейской общине.

Издание напоминает, что власти США неоднократно напоминали гражданам о возросших рисках антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта.