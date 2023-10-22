На Сахалине локомотив сошел с путей

"Утром 22 октября в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции "Ильинское" произошел сход колесной пары локомотива. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло", - говорится в сообщении.