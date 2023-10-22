Писавшая мужу "из ада" женщина найдена в Екатеринбурге

Женщина, которая пропала полгода назад и просила супруга спасти ее "из ада", была найдена живой на Урале.

Как рассказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, завершились поиски пропавшей полгода назад женщины. Правоохранители Екатеринбурга установили местонахождение 38-летней гражданки, после чего ее опросили. Об этом пишет издание "КП-Екатеринбург".

– Женщина пояснила, что противоправных действий в отношении нее никто не совершал и попросила прекратить розыскные мероприятия, – передает СМИ сообщение пресс-службы.

По сведениям журналистов, она не хотела общаться со своими родственниками.