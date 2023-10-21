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Звуки взрыва в Бердянске объяснили уничтожением боеприпасов

Ликвидацию обнаруженных ранее боеприпасов провели в субботу в Бердянске Запорожской области, этим объясняются слышавшиеся в городе звуки взрывов, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

Звуки взрыва в Бердянске объяснили уничтожением боеприпасов
© РИА Новости

"Звуки взрыва в Бердянске связаны с ликвидацией обнаруженных ранее боеприпасов", - сказал он.

Он уточнил, что "мероприятие проводилось с соблюдением всех норм безопасности и вдали от гражданских объектов".

"Обстановка в городе спокойная", - добавил он.

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