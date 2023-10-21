Мужчина похитил медаль "За отвагу" у участника СВО в Красноярске

В Красноярске 31-летний мужчина похитил медаль "За отвагу" у участника СВО, с которым вместе отдыхал у знакомых. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА". Отмечается, что злоумышленник толкнул владельца госнаграды, когда тот начал собираться домой, выхватил из рук сумку и бросился бежать. Знак отличия был среди похищенных вещей. Потерпевший обратился в полицию, после чего стражи правопорядка задержали злоумышленника в Кировском районе. В сообщении уточнили, что он успел передать украденную сумку своему приятелю. Похищенные вещи вместе с медалью изъяли и вернули законному владельцу. Добавляется, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"). Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его товарищ проходит по делу как свидетель. Ранее у жителя Комсомольска-на-Амуре неизвестные украли медали, полученные за участие в спецоперации на Украине и денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Отмечалось, что расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры. До этого компания пьяных людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО. Она повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Конфликт произошел в одном из кафе.