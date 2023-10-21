У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв
Возле посольства Израиля на Кипре сработало взрывное устройство. Об этом сообщает портал Philenews со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что инцидент произошел в Никосии. Полиция задержала четырех мужчин в возрасте от 17 до 21 года. По предварительным данным, все четверо прибыли на Кипр из Сирии.
До этого издание Bild писало, что во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.
Ранее Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко.
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