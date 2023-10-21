У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв

Возле посольства Израиля на Кипре сработало взрывное устройство. Об этом сообщает портал Philenews со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что инцидент произошел в Никосии. Полиция задержала четырех мужчин в возрасте от 17 до 21 года. По предварительным данным, все четверо прибыли на Кипр из Сирии.

18 октября сообщалось о беспорядках у посольства Израиля в столице Иордании Аммане.

До этого издание Bild писало, что во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко.

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