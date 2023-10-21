Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге
Самолет А-321 авиакомпании «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за резкого ухудшения здоровья пассажира. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
Аэропорт Оренбург. Посадка ВС „Уральских авиалиний“ на ближайший аэродром с массой, превышающей максимальную посадочную, по причине резкого ухудшения здоровья пассажира. Перед посадкой экипаж выполнил предпосадочную подготовку в полном объеме», — сказано в сообщении.
Посадка произошла 04:23 часа по местному времени, а вылет в 05:56 часов. Воздушное судно совершало рейс Москва — Худжанд (Таджикистан).
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать произошедшее.