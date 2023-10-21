Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге

Аэропорт Оренбург. Посадка ВС „Уральских авиалиний“ на ближайший аэродром с массой, превышающей максимальную посадочную, по причине резкого ухудшения здоровья пассажира. Перед посадкой экипаж выполнил предпосадочную подготовку в полном объеме», — сказано в сообщении.