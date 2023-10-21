На Кубани работники спецшколы, где юноша лишился селезенки, получили взыскания

На Кубани сотрудники спецшколы получили дисциплинарные взыскания после драки, в которой учащийся получил сильную травму селезенки. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Такая мера была применена к шести работникам. Детальная информация о взысканиях отсутствует.

Помимо этого, правоохранители обратили внимание на данные о том, что пострадавшего молодого человека неоднократно избивали. Несмотря на то что доводы об этом не заявлялись, специалисты проверят информацию.

Работники получили наказание из-за ситуации, которая произошла на уроке в школе Брюховецкого района. Во время занятий один подросток нанес второму сильную травму селезенки. В результате медикам пришлось удалить ее.