Пропавший под Хабаровском вертолет Robinson вышел на связь

Вертолет Robinson в Хабаровском крае, о потери связи с которым сообщалось ранее, вышел на связь. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МЧС, передает РИА Новости.

Представитель ведомства уточнил, что происшествий не случилось, силы МЧС не привлекались.

До этого Telegram-канал "112" сообщал со ссылкой на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском.

В сентябре под Вологдой разбился частный вертолет Robinson.

В мае сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете и сразу же совершил жесткую посадку.