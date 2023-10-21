Пропавший под Хабаровском вертолет Robinson вышел на связь

Вертолет Robinson в Хабаровском крае, о потери связи с которым сообщалось ранее, вышел на связь. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МЧС, передает РИА Новости.
Представитель ведомства уточнил, что происшествий не случилось, силы МЧС не привлекались.
До этого Telegram-канал "112" сообщал со ссылкой на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском.
В сентябре под Вологдой разбился частный вертолет Robinson.
В мае сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете и сразу же совершил жесткую посадку.
До этого на территории Брянской области, близ границы Украины, произошло четыре падения вертолетов и истребителей. Первое произошло в городе Клинцы, второе — в Унечском районе, третье и четвертое — в деревне Истровка.