Вертолет Robinson перестал выходить на связь под Хабаровском

Вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По его информации, экстренные службы готовятся к поисковым работам.

Ранее в Ростовской области заметили вертолет, который переносил по небу другой вертолет, подвешенный к первому. Утверждается, что вертолеты были сняты в небе над Ростовом-на-Дону. Попавший на видео вертолет напоминает Ми-26 — крупнейший в мире серийно выпускаемый вертолет.