Туристический катер попал под артобстрел на Тайване

Вооруженные силы Тайваня во время артиллерийских стрельб повредили гражданское прогулочное судно, на борту которого находились 34 человека, сообщает портал China Times. Уточняется, что инцидент произошел на побережье уезда Илань. Судно с гражданскими на борту находилось в закрытой для навигации зоне около 40 минут и оставалось незамеченным.

По информации СМИ, катер с пятью членами экипажа и 29 пассажирами случайно вошел в зону проведения стрельб, поскольку акватория не патрулировалась береговой охраной. В результате снаряд ударил в нос судна, в связи с чем оно получило незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту не пострадал. Экипаж сообщил о случившемся береговой охране, после чего катер покинул зону проведения стрельб.

Информацию об инциденте подтвердили в оборонном ведомстве Тайваня. Там отметили, что военные еще 18 сентября опубликовали предупреждение о предстоящих стрельбах. Кроме того, перед началом учений акваторию просканировали радарами, в результате чего посторонние суда обнаружены не были. Стрельбы велись из 120-миллиметровых минометов.