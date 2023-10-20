Самолет Ил-76 загорелся в Душанбе

У транспортного самолета Ил-76 при взлете с аэродрома в Душанбе загорелся двигатель. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

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По словам собеседника телеканала, возгорание произошло в одном из двигателей вскоре после взлета с аэродрома, однако пилотам удалось «вовремя сбросить топливо и приземлиться».

После посадки экипаж и пассажиры самолета успели эвакуироваться до дальнейшего распространения огня. При этом в результате самолет полностью сгорел.