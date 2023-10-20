Суд арестовал устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве

Суд принял решение отправить под стражу мужчину, который устроил стрельбу в торговом центре в Восточном Бирюлеве в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

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"С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Прокуратура продолжает контролировать расследование уголовного дела.

О произошедшем в ТЦ стало известно 18 октября. Стрельбе предшествовал конфликт между обвиняемым, женщиной и группой лиц. Один из находившихся на месте происшествия пострадал, его госпитализировали.