В Екатеринбурге загорелся крупнейший выставочный комплекс

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров горит холодильная установка на кровле здания. В 22:22 пожарные локализовали огонь, в 22:30 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.