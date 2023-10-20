В Екатеринбурге загорелся крупнейший выставочный комплекс

В Екатеринбурге горит крупнейший выставочный комплекс
В Екатеринбурге горит крупнейший в городе выставочный комплекс «Экспо». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Сильный дым идет из здания „Экспо“. К месту стягиваются пожарные машины», — рассказал очевидец пожара.
В ГУ МЧС России по Свердловской области прокомментировали информацию о возгорании в «Екатеринбург Экспо».
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров горит холодильная установка на кровле здания. В 22:22 пожарные локализовали огонь, в 22:30 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.