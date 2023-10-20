В поезде на границе с Китаем обнаружили опасный радиоактивный груз

По данным канала, контейнер с цирконием прибыл в Россию на обычном поезде. После этого груз переместили на состав, который следовал из Приморского края в Екатеринбург и остановился на станции «Хабаровск-2». В тупике станции на один из контейнеров сработал специальный прибор — он показал, что его радиационный фон в пять раз выше нормы.