В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Чиновник также опубликовал памятку, как действовать жителям в таких ситуациях. О причинах срабатывания тревоги не сообщается.

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В опубликованной памятке граждан, проживающих в многоквартирных домах, призвали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Также людям рекомендуется укрыться в комнатах с несущими стенами, собрать необходимые документы, мобильные телефоны и деньги.

Несколько дней назад губернатор дважды за вечер объявлял воздушную тревогу в Севастополе. Сигналы длились по 16 и 22 минуты. Сейчас режим тревоги продолжается 25 минут.

Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот отразил атаку в районе Сухарной балки. По его словам, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Очевидцы в свою очередь рассказывали в социальных сетях о взрывах. Предварительно, в районе Кара-Кобы сбили ракету. Никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры также не было обнаружено.