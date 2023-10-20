Число погибших из-за палестино-израильского конфликта россиян возросло до 20

Число погибших россиян после обострения палестино-израильского конфликта возросло до 20. Пропавшими без вести числятся семь человек. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

— На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля. Пропали без вести: мы имеем

подтвержденные данные о семи гражданах России, — рассказал дипломат.

Кроме того, Викторов подтвердил информацию, что в заложниках на территории сектора Газа в настоящий момент все еще находятся два россиянина, передают «Известия».