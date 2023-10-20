Число погибших из-за палестино-израильского конфликта россиян возросло до 20
Число погибших россиян после обострения палестино-израильского конфликта возросло до 20. Пропавшими без вести числятся семь человек. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
— На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля. Пропали без вести: мы имеем
подтвержденные данные о семи гражданах России, — рассказал дипломат.
Кроме того, Викторов подтвердил информацию, что в заложниках на территории сектора Газа в настоящий момент все еще находятся два россиянина, передают «Известия».
17 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций стал заложником стремлений западного мира. Так он отреагировал на итоги голосования по предложенному Кремлем проекту резолюции.
Против документа выступили США, Великобритания, Франция и Япония, еще шесть стран воздержались. Проект резолюции поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Почему Штаты, Япония и другие страны проголосовали против, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Марков.