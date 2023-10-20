На украинского военного напали с ножом в Киеве

В Киеве неизвестные напали с ножом на военнослужащего Вооруженных сил Украины, он госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

«В центре Киева вчера вечером военному нанесли три ножевые ранения», — пишет «Страна.ua».

По предварительным данным, военный шел по территории Ботанического сада, когда на него напали неизвестные и порезали ножом.

Нападавшие скрылись с места происшествия, их пока не задержали.

1 октября сообщалось, что в Харькове на блок-посту люди в военной форме отобрали табельное оружие у дежуривших там полицейских, заявив, что это была «тренировка».