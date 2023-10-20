СМИ: Двое мужчин похитили студентку столичного вуза
Двое мужчин похитили первокурсницу экономического факультета университета имени Плеханова. Об этом стало известно в пятницу, 20 октября.
По информации Telegram-канала Shot, похищение произошло вечером 3 октября. Переехавшая из Краснодара студентка возвращалась в свою арендованную квартиру на Рязанском проспекте. В этот момент ее схватили неизвестные, затолкали в машину и увезли.
Спустя две недели пропавшую нашли в родном Краснодаре. Похитителем оказался муж девушки, которому помогал студент МГИМО. Поводом для совершения преступления стало поступление супруги в столичный вуз.
В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Студентка вернулась в Москву, где продолжает учебу.
В начале октября в Нижнем Новгороде пропала 10-летняя девочка, страдающая аутизмом. Ребенка, которого искали волонтеры и полицейские, нашли в диване у 44-летнего соседа. Выяснилось, что она подвергалась насилию в течение нескольких часов. Этот случай стал далеко не первым подобным за последние несколько месяцев. Как удалось спасти детей, которых похитили и держали в плену, и кто за этим стоит — в материале «Вечерней Москвы».