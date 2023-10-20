Многодетную фермершу-блогершу задержали с 2 кг наркотиков в Подмосковье

В Подмосковье полиция задержала многодетную фермершу-блогершу Веронику Ярошик с двумя килограммами мефедрона. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

© veronikaiaroshik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

По информации Telegram-канала, сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что 32-летняя женщина развозит закладки с наркотиками. Ее машину остановили в деревне Марково и при досмотре обнаружили под пассажирским сидением два пакета с мефедроном.

После этого блогершу отправили в изолятор. В отношении фермерши возбудили уголовное дело о сбыте наркотических веществ в крупном размере.