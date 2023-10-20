Пожар произошел в Русском театре драмы в Бишкеке
Пожар произошел в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в центре Бишкека, передает «МИР 24».
«В дежурную часть поступила информация о возгорании в Русском театре драмы на улице Тыныстанова», – сообщили в МЧС республики.
К тушению огня привлечены четыре пожарных расчета из всех районов города.
По предварительной информации, пожар начался в восточной части здания. Погибших и пострадавших нет.
Из-за пожара театр отменил премьеру спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря».