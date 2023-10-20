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Пожар произошел в Русском театре драмы в Бишкеке

Пожар произошел в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в центре Бишкека, передает «МИР 24».

Пожар произошел в Русском театре драмы в Бишкеке
© Mir24.TV

«В дежурную часть поступила информация о возгорании в Русском театре драмы на улице Тыныстанова», – сообщили в МЧС республики.

К тушению огня привлечены четыре пожарных расчета из всех районов города.

По предварительной информации, пожар начался в восточной части здания. Погибших и пострадавших нет.

Из-за пожара театр отменил премьеру спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря».