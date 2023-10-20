На Волге в Татарстане сел на мель паром с машинами и пассажирами

Паром с 14 автомобилями и пассажирами сел на мель на Волге в Татарстане. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 20 октября около 11:00 на реке Волге вблизи пристани Аракчино произошла посадка на мель парома СП-36, следовавшего по маршруту Верхний Услон - Аракчино. Повреждения корпуса судна не допущено, утечки топлива нет", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что на пароме, предварительно, 14 автомобилей с пассажирами.
"Помощи от МЧС не требуется. На помощь следует грузовой толкач и порожний паром, курсирующий на маршруте", - сообщили в пресс-службе.
Ширина Волги на данном участке составляет 3 км. На линии курсируют четыре парома.