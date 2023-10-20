СК заочно обвинил украинского националиста Хунку в геноциде мирного населения

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ заочно обвинило украинского националиста Ярослава Хунку в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсетях 20 октября.

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Следствие получило в Госархиве РФ и Центральном архиве Минобороны документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой служил Хунка.

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«Представители СС «Галичина», включая Хунку, преследуя основную идею нацизма — создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение», — говорится в публикации.

В частности, установлено, что с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая Хунка и другие нацисты убили не менее 500 советских граждан, в числе которых евреи и поляки.

«Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле», — привели подробности в материале, подчеркнув, что эти действия были нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, подписанной в Гааге в 1907 году.

«В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь», — указали в Следственном комитете.

Как писала «Парламентская газета», 22 сентября 98-летний Хунка был приглашен на заседание парламента Канады, где его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны» и приветствовали аплодисментами. В это время в зале также находился президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Оттаву с необъявленным визитом.

После из-за разразившегося скандала в парламенте Канады согласились осудить нацизм по всех его формах и «отозвать» почести, оказанные украинскому эсэсовцу Ярославу Хунке. Спикер палаты общин Канады (нижняя палата парламента) Энтони Рота подал в отставку. А официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Организация Объединенных Наций выступает против любого чествования людей, которые принимали участие в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны. Позже извинения за инцидент принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно поддержали подготовленный спикером палаты Вячеславом Володиным проект заявления в связи с приездом Хунки в канадский парламент.