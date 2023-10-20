В Мурманской области двое туристов запросили помощь МЧС

"В Мурманской области двое мужчин пешком следовали из поселка Ловозеро в Кировск. Однако, сегодня запросили помощи у спасателей. Спасатели МЧС России на вертолете следуют в район озера Светлое Ловозерского района", - говорится в сообщении.