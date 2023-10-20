В Мурманской области двое туристов запросили помощь МЧС
Спасатели МЧС вылетели к двум туристам в Мурманской области, запросившим помощь. Об этом сообщает министерство.
"В Мурманской области двое мужчин пешком следовали из поселка Ловозеро в Кировск. Однако, сегодня запросили помощи у спасателей. Спасатели МЧС России на вертолете следуют в район озера Светлое Ловозерского района", - говорится в сообщении.
Туристы зарегистрировались в МЧС перед выходом на маршрут с окончанием 22 октября. 19 октября они сообщили, что получили обморожение и отравление, запросив помощь.