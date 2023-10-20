Пасынок Намина заявил о провале в памяти во время расправы над бабушкой и братом

Роман Микоян , обвиняемый в расправе над тещей и сыном основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина , сообщил о провалах в памяти. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По данным источника издания, приемный сын музыканта приехал к бабушке в деревню Крюково Истринского района и начал помогать ей по дому. Затем у мужчины случился провал в памяти, после которого он увидел лежащую на полу родственницу со множественными ножевыми ранениями. Роман сразу же позвонил брату Артему и сообщил о случившемся, а тот, в свою очередь, рассказал матери.