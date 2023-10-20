Мужчина убил товарища в Нижегородской области, уронив гирю ему на голову

В Нижегородской области осудили на полтора года лишения свободы мужчину, который случайно уронил гирю весом 16 килограммов на голову приятелю, тем самым убив его. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили в пресс-службе Семеновского районного суда.

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Установлено, что летом прошлого года подсудимый выпивал с потерпевшим в доме общего знакомого. На веранде он приметил гирю весом 16 килограммов. Удерживая ее вверх дном за ручку, он начал выполнять упражнения. Его приятель подсчитывал количество поднятий, когда во время очередного поднятия гири подсудимый по неосторожности уронил ее на голову потерпевшего. Спустя неделю он скончался в больнице.

Уточняется, что мужчина признал вину в полном объеме. Помимо этого, суд взыскал с него в качестве моральной компенсации 400 тысяч рублей в пользу сестры погибшего, говорится в сообщении.