Дело Дарьи Треповой и ее сообщника поступило для рассмотрения в военный суд

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает ТАСС.

Дело Треповой и ее предполагаемого соучастника Дмитрия Касинцева зарегистрировано в установленном порядке. Оно еще не распределено судье, в связи с чем дату рассмотрения не назначили.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Дарью Трепову: она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.