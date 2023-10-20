Пьяного 13-летнего россиянина прилюдно изнасиловали карандашом в день рождения

В Вологодской области 13-летнего подростка прилюдно изнасиловали карандашом на вечеринке. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как пишет издание, в 2022 году пострадавший отмечал с компанией свой день рождения, выпил алкоголя и уснул. Этим воспользовался его 16-летний знакомый, который спустил с мальчика штаны и с помощью карандаша надругался над ним.

По информации канала, старшему мальчику грозит до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.