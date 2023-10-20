СК попросил продлить Блиновской срок домашнего ареста

Следственный комитет требует продлить срок домашнего ареста и запрет на пользование интернетом для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы , куда поступили соответствующие материалы следствия.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Счета Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. Она признала вину и уже частично компенсировала ущерб.