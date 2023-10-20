Пациент подмосковного военного госпиталя выпрыгнул из окна

В Подмосковье мужчина застрял в яме, выпрыгнув из окна военного госпиталя. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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19 октября один из пациентов военного клинического госпиталя в Подольске спрыгнул с седьмого этажа, на котором находится отделение реанимации. В результате пострадавший приземлился в яму под окнами больницы. Как уточняется, он остался жив.