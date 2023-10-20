Мэр Тулуна арестован по делу о мошенничестве

Суд в Иркутске отправил под стражу до 30 ноября мэра города Тулуна Юрия Кариху, который обвиняется в мошенничестве, сообщает СУ СКР по Иркутской области. Обвинение также предъявлено пяти его подчиненным. Сейчас обязанности мэра временно исполняет глава комитета по строительству и городскому хозяйству Андрей Нижегородцев.

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Кировским районным судом г. Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 30.11.2023, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Карих вместе с соучастниками предоставил фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги забрали себе.

Летом 2019 года в Иркутской области произошло сильное наводнение, которое повредило порядка 11 тысяч жилых домов, пострадали около 45 тысяч жителей региона.