Крыша гостиницы загорелась в Хабаровске

Пожар произошел в гостинице на улице Мухина в Хабаровске. По предварительным данным, загорелась кровля строения, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

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Здание самостоятельно покинули 50 человек. В настоящее время пожарные локализуют пламя и ведут работы по разведке и обследованию помещений. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники.