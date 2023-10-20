Крыша гостиницы загорелась в Хабаровске
Пожар произошел в гостинице на улице Мухина в Хабаровске. По предварительным данным, загорелась кровля строения, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
Здание самостоятельно покинули 50 человек. В настоящее время пожарные локализуют пламя и ведут работы по разведке и обследованию помещений. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники.
На прошлой неделе сообщалось о крупном пожаре в жилом доме в Самарской области. Жильцов эвакуировали из задымленного подъезда: два человека пострадали и были госпитализированы.