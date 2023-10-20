Нежилое помещение загорелось на Малой Калужской улице в Москве
На улице Малая Калужская ночью произошло возгорание в нежилом трехэтажном здании. Об этом в пятницу, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В результате пожара пострадал мужчина 2000 года рождения, на данный момент он госпитализирован с ожогами.
В пресс-службе уточнили, что точная причина возгорания станет известна посл пожарно-технической экспертизы. Установление обстоятельств и причин пожара находится под контролем Симоновской межрайонной прокуратуры.
Накануне, 19 октября, возгорание произошло в Южном административном округе столицы. На заправочной станции вспыхнул газовый баллон.