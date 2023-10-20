Суд арестовал мэра Тулуна по статье о мошенничестве

В Иркутске суд принял решение арестовать мэра Тулуна Юрия Кариха по подозрению в мошенничестве, сообщили 20 октября в областной прокуратуре.

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По словам представителя ведомства, ранее следователь определил троих подозреваемых под подписку о невыезде, а еще двоих суд ограничил в определенных действиях.

«Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 56-летнего мужчину под стражу до 01.12.2023», — цитирует РИА Новости сообщение.