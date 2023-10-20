Суд арестовал мэра Тулуна по статье о мошенничестве
В Иркутске суд принял решение арестовать мэра Тулуна Юрия Кариха по подозрению в мошенничестве, сообщили 20 октября в областной прокуратуре.
По словам представителя ведомства, ранее следователь определил троих подозреваемых под подписку о невыезде, а еще двоих суд ограничил в определенных действиях.
«Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 56-летнего мужчину под стражу до 01.12.2023», — цитирует РИА Новости сообщение.
Как писала «Парламентская газета», 2 октября стало известно о допросе Кариха в рамках следствия по уголовному делу, связанному с нарушениями при переселении граждан из аварийного жилья и подтопленных территорий. А 16 октября градоначальник был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ.