В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога

В Россию из Сербии экстрадировали россиянина, осужденного за подделку документов и подготовку к мошенничеству при получении выплат. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Гражданина Дмитрия Святковского сотрудники Интерпола передали российским правоохранителям в аэропорту Белграда. По версии следствия, в 2017 году он купил диплом стоматолога и попытался устроиться по нему на работу в Вологодской области в одну из районных больниц. Святковский рассчитывал получить выплату в 1 миллион по госпрограмме «Земский доктор».

Мужчина получил год и восемь месяцев колонии условно.