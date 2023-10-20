В Москве задержали гражданина Нигерии с мефедроном в трусах

Гражданин Нигерии задержан правоохранительными органами в Москве . В трусах у мужчины было найдено 28 пакетиков с мефедроном общим весом около 42 граммов.

«В Москве задержан гражданин Нигерии. У него в трусах нашли 28 закладок с мефедроном», — сообщает telegram-канал Shot.

После проведения экспертизы, вещество было подтверждено как мефедрон. Гражданин Нигерии был задержан под подозрением в сбыте наркотиков, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ, передали в telegram-канале.