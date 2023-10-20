Boieng 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Самолет Boieng 737 авиакомпании S7 , летевший из Москвы в Томск , совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за некорректной работы одной из двигательных силовых установок, пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку законодательства о безопасности полетов, сообщили ТАСС в ведомстве.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна Boieng 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7) ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, посадка была совершена с одним работающим двигателем. Она прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 165 пассажиров. Прокуратура начала проверку. "В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящее время пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения будут направлены резервным бортом авиакомпании "Сибирь",- добавили в ведомстве.