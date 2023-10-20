В Хабаровске произошел пожар в трамвайном депо

ТАСС, 20 октября. В трамвайно-троллейбусном депо Хабаровска произошел пожар, загорелся гараж с автотранспортом. Возгорание было локализовано, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В 09:46 (02:46 мск) 20 октября 2023 года на центральный пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории трамвайно-троллейбусного депо на Краснореченской улице. Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара. В результате разведки установлено, что огонь возник в гараже, где находятся автомобили", - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 11:30 (04:30 мск), его площадь составила около 100 кв. м. Пламя охватило два бокса, в одном из них огнем полностью уничтожен автомобиль. Информации о пострадавших нет.

На месте развернули штаб тушения пожара. Работы осложнялись большим количеством горюче-смазочных материалов внутри боксов. Гараж был закрыт, поэтому пожарным расчетам пришлось потратить время на его вскрытие. В настоящее время ведутся работы по разборке конструкций крыши, поиску и проливке скрытых очагов горения и тления.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки органами дознания Государственного пожарного надзора МЧС России. Сотрудники проведут опрос очевидцев, осмотр места пожара, сбор необходимых материалов.

В 12:38 (05:38 мск) объявили ликвидацию пожара. "Выгорели изнутри два гаражных бокса и легковой автомобиль, находящийся в одном из них", - говорится в сообщении пресс-службы территориального управления МЧС.