Пасынок Стаса Намина рассказал подробности расправы над бабушкой и братом

Роман Микоян, обвиняемый в убийстве сына и тещи музыканта и продюсера Стаса Намина, рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Об этом управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По признанию преступника, в качестве оружия он использовал нож с рукоятью из оленьего копыта. Убийца также воспроизвел свои действия на манекенах.

Сперва он нанес два-три удара женщине по голове. Позднее он позвонил брату и попросил его приехать. «Я был шокирован, хотел рассказать, что я сделал», — признался Микоян. Тот захотел войти в дом, но злоумышленник попросил его остановиться на перекур, и в этот момент ударил его ножом в туловище.