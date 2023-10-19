Российская ПВО сбила беспилотник Украины в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины самолетного типа над Белгородской областью. Об этом Минобороны России.

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В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном 19 октября около 22:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.