Пьяный дебошир задержал рейс из Хабаровска в Таиланд

Лайнер не смог улететь из Хабаровска в Таиланд из-за пьяного дебошира на борту. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел перед вылетом в Бангкок. Один из пассажиров «сначала обматерил всех вокруг, а затем начал приставать к стюардессам в красивой униформе».

Члены экипажа оперативно скрутили дебошира, затем борт вернулся на стоянку. Мужчину передали в линейный отдел полиции, после этого аэробус все же вылетел в Таиланд.