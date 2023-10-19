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Пьяный дебошир задержал рейс из Хабаровска в Таиланд

Лайнер не смог улететь из Хабаровска в Таиланд из-за пьяного дебошира на борту. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Пьяный дебошир задержал рейс из Хабаровска в Таиланд
© РИА Новости

По данным канала, инцидент произошел перед вылетом в Бангкок. Один из пассажиров «сначала обматерил всех вокруг, а затем начал приставать к стюардессам в красивой униформе».

Члены экипажа оперативно скрутили дебошира, затем борт вернулся на стоянку. Мужчину передали в линейный отдел полиции, после этого аэробус все же вылетел в Таиланд.

Ранее сообщалось, что, после потасовки с дебоширами в самолете, в аэропорту Минеральных Вод скончался житель Пятигорска.

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