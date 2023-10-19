Переехавшей россиянку сотруднице УК избрали меру пресечения

Щелковский городской суд избрал меру пресечения сотруднице управляющей компании (УК), которая переехала женщину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Обвиняемой назначен запрет определенных действий до 17 декабря — она не должна общаться с потерпевшей, управлять автомобилем, посещать места массового скопления и пользоваться средствами связи и интернетом.

В ходе судебного заседания сотрудница УК заявила, что хотела бы принести извинения пострадавшей, так как у нее не было злого умысла.

Наезд произошел во время бунта жителей Щелково из-за отсутствия отопления. Жильцы домов, которыми управляет компания «Паритет», не могут несколько лет добиться ремонта. Толпа недовольных бросилась на одну из представительниц компании, когда та покидала офис. Женщина проигнорировала жалобы россиян, села в машину и поехала навстречу перегородившим дорогу жильцам. В результате она сбила с ног и переехала одну из протестующих.