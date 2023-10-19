ФСБ задержала мужчину за подготовку подрыва военной колонны

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ по Запорожской области задержали в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны. Об этом стало известно в четверг, 19 октября.

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При этом в ведомстве отметили, что злоумышленник не успел привести в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, житель Запорожской области планировал заложить собранную им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, бомбу на маршруте движения колонны российской военной техники.

Деятельность диверсанта контролировалась украинскими силовыми ведомствами, отметили в ФСБ. При обыске места проживания задержанного были найдены несколько минометных снарядов различного калибра, а также взрывчатое вещество массой в 300 грамм вместе с детонаторами. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, передает РИА Новости.