Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман во время допроса заявил, что мотивом убийства брата и бабушки стал давний семейный конфликт. Об этом сообщается в Telegram-канале

ГСУ СК России по Московской области.

«В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — говорится в тексте.

Расследование по делу продолжается, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы. Также у обвиняемого взяли материал для проведения токсикологического исследования.