Пасынок Намина раскрыл мотив убийства брата и бабушки
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман во время допроса заявил, что мотивом убийства брата и бабушки стал давний семейный конфликт. Об этом сообщается в Telegram-канале
«В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — говорится в тексте.
Расследование по делу продолжается, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы. Также у обвиняемого взяли материал для проведения токсикологического исследования.
Ранее сообщалось, что в частном доме в деревне Крюково Истринского района обнаружили тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна, который является сыном Стаса Намина. Причиной смерти стали колото-резаные раны.