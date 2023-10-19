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Пасынок Намина раскрыл мотив убийства брата и бабушки

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман во время допроса заявил, что мотивом убийства брата и бабушки стал давний семейный конфликт. Об этом сообщается в Telegram-канале

ГСУ СК России по Московской области.

«В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — говорится в тексте.

Адвокат высказалась о наказании для подозреваемого в убийстве родственников Намина

Расследование по делу продолжается, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы. Также у обвиняемого взяли материал для проведения токсикологического исследования.

Ранее сообщалось, что в частном доме в деревне Крюково Истринского района обнаружили тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна, который является сыном Стаса Намина. Причиной смерти стали колото-резаные раны.

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