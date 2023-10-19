СК назвал причину убийства тещи и сына Стаса Намина
Подозреваемый в убийстве тещи и сына основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина в ходе допроса назвал причины расправы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 19 октября.
— В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт, — сказала она.
В день трагедии между Романом Микояном и Полиной Ткаченко произошел конфликт. После ссоры пасынок именитого музыканта дождался, пока женщина уснет, и убил ее.
Затем Микоян позвонил своему брату Артему и попросил его приехать. По прибытии родственника злоумышленник убил и его, после чего вызвал полицию.
Утром 19 октября в собственном коттедже были найдены тела тещи и сына основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина. По подозрению в двойном убийстве задержан пасынок музыканта Роман Микоян. О том, что известно о громком деле к этому часу, — в материале «Вечерней Москвы».