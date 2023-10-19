Подозреваемый в убийстве тещи и сына основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина в ходе допроса назвал причины расправы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 19 октября.

— В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт, — сказала она.

В день трагедии между Романом Микояном и Полиной Ткаченко произошел конфликт. После ссоры пасынок именитого музыканта дождался, пока женщина уснет, и убил ее.

Затем Микоян позвонил своему брату Артему и попросил его приехать. По прибытии родственника злоумышленник убил и его, после чего вызвал полицию.