МВД сообщило о последователях петербургских треш-блогеров

В Санкт-Петербурге в поле зрения правоохранителей, расследующих избиения прохожих, попали еще пять подростков. Полиция считает их последователями ранее задержанных треш-блогеров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

В пресс-службе отметили, что сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга провели анализ видеороликов, на которых группа лиц совершала противоправные действия в отношении случайных граждан.

Выяснилось, что на видео есть несколько фактов нападений на прохожих, совершенных еще одной группой, в которую входили пятеро местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет.

В МВД пояснили, что медиаконтент направлялся на Telegram-канал, администратора которого полиция разыскивает в рамках уголовного дела о хулиганстве.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге.