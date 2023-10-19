Адвокат высказалась о наказании для подозреваемого в убийстве родственников Намина
Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала обстоятельства дела об убийстве сына и тещи Стаса Намина, в котором подозревается пасынок музыканта Роман Микоян, и высказалась о наказании обвиняемому.
Убийство родственников рок-музыканта и основателя группы "Парк Горького" Стаса Намина произошло вечером среды, в период с 15.00 до 23.00, в подмосковном частном доме. Источник "Известий" сообщил, что у приемного сына Намина Романа произошла ссора с бабушкой. Он нанес женщине не менее одного удара в область головы и не меньше четырех – в область груди ножом. После убийства бабушки, как сообщается, Роман вышел на улицу с братом Артемом, где поссорился и с ним. Роман нанес брату не менее 11 ударов ножом в область спины, левой кисти и груди.
Было возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц, которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненно. В данном случае минимальный срок в 8 лет стал бы возможен, если суд установит какие-то смягчающие обстоятельства. Подозреваемый заявлял, что у него были какие-то ссоры с родственниками, была критика в его адрес с их стороны. Да, порой случается так, что родственники в ходе скандала провоцируют невыдержанного или психически нездорового человека. Все эти моменты будут устанавливать. При этом, конечно, человек должен владеть собой. Бывали случаи, когда кто-то при свидетелях начинал измываться над человеком, оскорблять его. Но все это нужно доказывать свидетельскими показаниями. Но если [в момент убийства родственников Намина] там никого больше не было, кроме бабушки и сводного брата, то как он [Микоян] он будет это объяснять? Вряд ли следственные органы и суд ему поверят. Поэтому здесь я не вижу смягчающих обстоятельств.Мария Ярмуш Адвокат
Вместе с тем юрист прокомментировала сообщения, согласно которым подозреваемый сам вызвал полицию после инцидента.
"Это еще ни о чем не говорит. Наверное, суд будет учитывать, как это произошло. Он, например, мог попытаться скрыть свое преступление и заявить, что пришел домой, где увидел тела убитых бабушки и брата. Он, желая отвести от себя подозрения, мог заявить, что было разбойное нападение. Это одна ситуация. Другое дело, если он позвонил в полицию и сказал, что сам убил бабушку и брата. В этом случае суд будет учитывать его раскаяние", — сказала она.
Ярмуш допустила, что подозреваемый мог сознаться в убийстве после приезда на место преступления полицейских под давлением неопровержимых доказательств.
"Но это уже не явка с повинной, не признание вины. Суд будет учитывать, как это признание было получено", — заявила юрист.
Адвокат также оценила данные о том, что Роман Микоян совершил преступление, находясь под воздействием наркотиков.
"Когда человек совершает преступление под воздействием наркотиков - это является не смягчающим, а отягчающим обстоятельством, потому что он сам довел себя до такого состояния. Более того, если у подозреваемого найдут какие-то запрещенные наркотические препараты, то могут дать дополнительную статью, связанную с наркотиками", — отметила Ярмуш.
"Он убил двух лиц - своих близких родственников, членов семьи. Это была не просто драка на улице. Какие здесь могут быть смягчающие обстоятельства? Только если над ним измывались. Но, судя по тому, из какой он семьи, мне что-то в это не верится. Больше похоже на то, что это невыдержанный человек, психически нестабильный из-за избалованности и употребления наркотических средств. У него поднялась рука на 85-летнюю бабушку, он бил ее ножом в грудь! Даже не знаю, в каком исступлении нужно быть, чтобы совершить такую жестокость! Здесь есть что-то звериное, нечеловеческое. На месте судьи я бы ему "двадцатку" присудила. Пусть сидит 20 лет. Таких людей нужно изолировать от общества. Это очень опасный человек, у которого нет ничего святого", — добавила собеседница.
Ранее Стас Намин назвал приемного сына, подозреваемого в убийстве родных, "отморозком и мерзким человеком".