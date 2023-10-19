Адвокат высказалась о наказании для подозреваемого в убийстве родственников Намина

"Когда человек совершает преступление под воздействием наркотиков - это является не смягчающим, а отягчающим обстоятельством, потому что он сам довел себя до такого состояния. Более того, если у подозреваемого найдут какие-то запрещенные наркотические препараты, то могут дать дополнительную статью, связанную с наркотиками", — отметила Ярмуш.



"Он убил двух лиц - своих близких родственников, членов семьи. Это была не просто драка на улице. Какие здесь могут быть смягчающие обстоятельства? Только если над ним измывались. Но, судя по тому, из какой он семьи, мне что-то в это не верится. Больше похоже на то, что это невыдержанный человек, психически нестабильный из-за избалованности и употребления наркотических средств. У него поднялась рука на 85-летнюю бабушку, он бил ее ножом в грудь! Даже не знаю, в каком исступлении нужно быть, чтобы совершить такую жестокость! Здесь есть что-то звериное, нечеловеческое. На месте судьи я бы ему "двадцатку" присудила. Пусть сидит 20 лет. Таких людей нужно изолировать от общества. Это очень опасный человек, у которого нет ничего святого", — добавила собеседница.