В Москве учитель русского языка провел уроки и бесследно исчез

В Москве преподаватель русского языка и литературы с 16-летним стажем провел уроки у старших классов и бесследно исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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39-летнего Дмитрия Ермакова в последний раз видели 13 октября. Он провел занятия для десятиклассников в частной школе «Ступени», расположенной на улице Марии Поливановой. После окончания рабочего дня собрался и ушел. С тех пор мужчину никто не видел.

Сначала коллеги решили, что учитель заболел. Дозвониться до него не получилось — телефон выключен — тогда сотрудники школы обратились в полицию. Известно, что пропавший не женат и живет один. В квартире и больницах его не оказалось.

По данным Shot, Ермаков был соавтором учебного пособия по функциональной грамотности для старшеклассников Академии Минпросвещения России. Одними из увлечений в анкетах он указывал паломничество.