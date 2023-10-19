По его данным, злоумышленники ночью пробрались на автостоянку, где был припаркован автомобиль, и облили его кислотой. От едкой жидкости пострадали крыша и капот машины, на них отслоилась краска. Пострадавший юрист обратился в полицию. По его словам, он уже долгое время получает угрозы из-за того, что защищает известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Неизвестные в том числе угрожали облить автомобиль адвоката кислотой.