Пасынок рок-музыканта Намина признался в убийстве брата и бабушки
Пасынок основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян заявил о том, что это он убил своего брата и бабушку. Видеозапись с признанием опубликована в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Сегодня в Подмосковье нашли убитыми сына основателя группы «Парк горького» Стаса Намина, режиссера Артема Микояна, и бабушку молодого человека. 30-летнего Артема Микояна и 85-летнюю Полину Ткаченко обнаружили на даче в Истринском районе с множественными ножевыми ранениями. В убийстве подозревается приемный сын музыканта – Роман Микоян.
Он был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет России.
«На допросе мужчина признался в совершенном преступлении», — заявили в ведомстве.
На кадрах, опубликованных Следкомом, Роман Микоян говорит о том, что совершил два убийства.
«Моего брата и бабушки», — уточнил он.
В свою очередь Стас Намин заявил «Газете.Ru», что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».
«Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил он.
По данным СМИ, среди версий убийства следователи рассматривают: имущественные разногласия в семье и скандал из-за попытки родственников повлиять на Романа Микояна, чтобы он «перестал употреблять наркотики и тусоваться». При этом супруга пасынка Стаса Намина не подтвердила информацию о каких-то конфликтах Романа Микояна с родственниками, заверив, что «у них были идеальные отношения».