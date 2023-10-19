Пасынок рок-музыканта Намина признался в убийстве брата и бабушки

«Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил он.